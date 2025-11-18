Kylian Mbappé og Paris Saint-Germains juridiske krig fortsetter, og hver av dem krever hundrevis av millioner euro

HQ

Den rettslige striden mellom den franske spilleren Kylian Mbappé og hans tidligere klubb Paris Saint-Germain fortsetter, og begge parter har gått til motsøksmål med krav om hundrevis av millioner euro til den andre. Mbappé har krevd ubetalt lønn og erstatning for den påståtte trakasseringen fra klubben, som marginaliserte ham da han nektet å signere en ny kontrakt sommeren 2023.

Totalt krever Mbappés advokat, Delphine Verheyden, 55 millioner euro i ubetalte bonuser og lønn, pluss 200 millioner euro i erstatning for behandlingen han har fått av klubben, et enormt "psykologisk og mediemessig press mot min klient" som har gitt ham en "forferdelig tid" (via EFE). Mbappé ble utelatt fra forsesongen 2023 og spilte ikke sesongens første kamp, og ble tvunget til å trene med spillere som skulle forlate klubben, en praksis som også rammet andre spillere og fikk den franske spillerforeningen til å klage, ifølge Le Monde.

Ifølge PSG kom Mbappé tilbake i aksjon den sesongen etter å ha signert en avtale der spilleren angivelig ga avkall på deler av lønnen sin for å beskytte klubbens økonomiske helse, gitt at spilleren hadde avvist en overgang til Saudi-Arabia til en verdi av 300 millioner euro, men spilleren og advokaten hans sa at den typen muntlig avtale ikke er gyldig, og er en "fantasi" fra klubben, og krevde resten av betalingene.

I mellomtiden krever Paris-klubben 180 millioner euro i kompensasjon for den "tapte muligheten" ved å takke nei til overgangen til Saudi-Arabia. De nekter også for å ha gjort noe galt eller trakassert spilleren, og sier han opptrådte "illojalt" mellom juli 2022 og juni 2023. Mbappé avsluttet den sesongen med å signere for Real Madrid.