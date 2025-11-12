Kylian Mbappé om årsdagen for angrepene i Paris i 2015: "Det er en VM-kvalifiseringskamp, men det er mye viktigere ting"

HQ

Frankrike spiller VM-kvalifiseringskamp mot Ukraina på Stade de France i morgen (20:45 CET, 19:45 BST), på dagen som markerer at det er ti år siden de dødelige terrorangrepene i Paris den 13. november 2015. De koordinerte angrepene startet på Stade de France, der tre selvmordsbombere detonerte bomber utenfor stadion og drepte én person. De klarte ikke å komme seg inn på stadion, der de planla å forårsake en mye større massakre under en vennskapskamp mellom Frankrike og Tyskland, der daværende president François Hollande var til stede.

Kylian Mbappé, lagets kaptein, talte på en pressekonferanse før kampen og mintes den tragiske dagen, og sa at de vil prøve å hedre ofrene. "På vegne av hele det franske laget, staben, spillerne og alle involverte, siden jeg ikke vet om alle vil ha muligheten til å snakke om det på torsdag, vet alle at morgendagen er en spesiell dag, ikke på en god måte, så vi ønsket å uttrykke våre tanker for alle de som har mistet sine kjære, som kan ha blitt skadet eller påvirket mentalt eller fysisk", sa Mbappé.

"Vi ønsker å få franskmennene til å forstå at selv om det er en VM-kvalifiseringskamp på gang, så er det mye viktigere ting. Og å feire denne dessverre historiske dagen er en av dem. Vi er ikke frakoblet det, og vi ønsket å uttrykke våre tanker for hele det franske folk".

Den 26 år gamle spissen husket at han var i Monaco da det skjedde, og fikk nyheten som alle andre, og sa at han følte frykt for foreldrene sine, som bodde i Bondy. Mbappé var fortsatt tenåring, og debuterte ikke på førstelaget før i 2017, samme år som han fikk en rekordstor overgang til PSG.

Den franske manageren, Didier Deschamps, satt også på benken den dagen. Kun én spiller fra troppen for ti år siden er også med i morgendagens tropp, backen Lucas Digne. Vinner Frankrike kampen, kvalifiserer de seg til VM, men som kaptein Mbappé minnet om, finnes det viktigere ting enn fotball.