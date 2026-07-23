Kylian Mbappé pryder også forsiden til Standard Edition av « EA Sports FC 27

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Det ble nylig bekreftet at den franske Real Madrid-spissen Kylian Mbappé skal pryde forsiden til Ultimate Edition av « EA Sports FC 27 og til «EA Sports FC Mobile», men da dette ble bekreftet, var det ingen direkte bekreftelse på at han også skulle pryde forsiden til Standard Edition av spillet. Dette har nå endret seg, da Mbappé også er forsidestjernen for det kommende fotballspillet, selv om det er en mer interessant bakgrunn som er verdt å merke seg.

I lang tid har det gått rykter om at EA skal innføre en form for «åpen verden» i « EA Sports FC 27, og det ser ut til at vi nettopp har fått vårt første innblikk i dette gjennom omslagsbildet til Standard Edition. Bak Mbappé ser vi en sammensmeltet verden som forener en rekke ikoniske fotballlandemerker, blant annet stadioner som Santiago Bernabéu og Wembley, bannere og flagg som representerer Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Napoli, Chelsea, til og med Ted Lassos AFC Richmond, i tillegg til flere referanser til verdenen av konkurransepreget gaming og EA FC Pro-scenen.

Naturligvis venter vi nå på konkrete opplysninger om dette, men vi vil få dem veldig snart, ettersom gameplay-traileren for spillet skal deles over hele verden om noen få timer.