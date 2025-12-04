Kylian Mbappé revansjerte seg mot Athletic Club ett år etter å ha nådd "bunnen"

HQ

Real Madrid stoppet en bekymringsfull rekke på tre uavgjorte kamper på rad i LaLiga og vant 3-0 i en av sesongens sterkeste kollektive kamper, og på en av de tøffeste arenaene i LaLiga: Athletic Club Bilbaos San Mamés. For ett år siden, på samme stadion, tapte Real Madrid 2-1 for Athletic, og Mbappé misset et straffespark: Den franske spissen sa at han hadde "nådd bunnen" på det tidspunktet.

Ett år senere scoret Mbappé to mål og assisterte en heading for Camavinga. Med sitt 16. mål og sin fjerde assist har han deltatt i 20 av sesongens 32 ligamål (62,5 %). Han er toppscorer i LaLiga, dobbelt så mange som Lewandowski og Ferran Torres for Barcelona og Muriqi for Mallorca.

Den dårlige nyheten er at Camavinga, som scoret sitt første mål i LaLiga og sitt andre denne sesongen totalt, og Trent Alexander-Arnold, som assisterte Mbappé i det første målet, forlot banen med skader, en endeløs syklus av skader i Real Madrids forsvar.

Resultatet gjør at Madrid ligger ett poeng bak Barcelona, som leder LaLiga. Dagen før slo Barça Atlético Madrid 3-1 og løsnet opp i den øvre sonen av ligaen.