Kylian Mbappé sa at Frankrike viste Paraguay at de kan «ta i et tak»: «Vi var bedre enn dem»

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Frankrike overlevde åttendedelsfinalen mot Paraguay med et eneste mål på straffe, scoret av Kylian Mbappé, i en tøff og ofte hard kamp der det paraguayanske laget, som tidligere hadde holdt Tyskland i sjakk, knapt prøvde å spille god fotball, men i stedet nøyde seg med å forsvare seg med en femmannsforsvar: Det søramerikanske laget hadde bare 24 % ballbesittelse, spilte bare 175 pasninger (Frankrike spilte 553) og hadde bare ett skudd på mål.

De hyppige frisparkene mot franske spillere, særlig Mbappé, ble sjelden straffet av dommeren, noe som har vært regelen snarere enn unntaket i dette VM (slik det også var tilfellet i kampen mellom Spania og Uruguay). Bare VAR varslet dommeren om en klar foul mot Desiré Doué, sekunder etter at han kom inn i kampen i stedet for Barcola – et taktisk trekk fra Deschamps som ga uttelling.

Mbappé, som var synlig sint, men stolt etter kampen (kameraene fanget opp hvordan han nektet å hilse på den paraguayanske målvakten Orlando Gill), la ikke fingrene mellom og sa til reporterne at «Vi har vist at vi ikke bare er et lag som kan spille angrepsfotball. Hvis vi må skitne til hendene, så gjør vi det. De trodde vi skulle dukke opp i smoking for å spille, men vi kan spille skittent også. Vi vant, og vi var bedre enn dem.»

Nå skal Frankrike møte Marokko i VM-kvartfinalen, torsdag 9. juli kl. 22.00 CEST / 21.00 BST.