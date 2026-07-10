Kylian Mbappé sier at han ble distrahert før han skulle ta straffen mot Marokko

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Kylian Mbappé ble stjernen i VM-kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko, da han ble kåret til kampens beste spiller og scoret det første målet i 2-0-seieren i andre omgang, til tross for at han bommet på et straffespark i første omgang. Uten å ta noe fra Marokkos målvakt Yassine Bounou, som spiller i den saudiarabiske Pro League (Al Hilal) og gjorde mange andre utrolige redninger, erkjente Mbappé at han ikke skjøt sitt beste straffespark, men han har en unnskyldning.

«Jeg skjøt straffesparket dårlig, men det var komplisert. Det oppstod forvirring med dommeren. Han sa til meg at det var straffespark, jeg gjorde meg klar, men så kom han tilbake og sa at det ikke var straffespark. Jeg mistet konsentrasjonen, jeg hadde aldri vært i en slik situasjon før», forklarte Mbappé i et intervju etter kampen.

Faktisk lot ikke dommeren Mbappé ta straffen etter noen øyeblikk, da VAR tilsynelatende vurderte en mulig foul i opptaket til straffen (noe som er standard prosedyre, slik Collina avslørte etter kontroversen med Egypt). Noen stiller nå spørsmål ved om Mbappé begynner å «dykke» før han blir truffet av den marokkanske spilleren: Kontakten er tydelig, men noen mener Mbappé gikk for langt i å overdrive fallet...

Uansett gjorde Mbappé opp for seg en halvtime senere, og med Dembélés mål seks minutter senere er Frankrike nå i VM-semifinalen og utvider dermed en utrolig rekord i sluttspillet...