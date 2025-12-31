Kylian Mbappé skadet: Hvor mange kamper kan han gå glipp av for Real Madrid i januar 2026?

HQ

2025 ender med dårlige nyheter for Real Madrid, da lagets toppscorer, Kylian Mbappé, ble diagnostisert med en forstuing i venstre kne 31. desember. Hans fremgang vil bli overvåket, sa klubben, uten å gi mer informasjon om estimert restitusjonstid.

Dagen før trente Mbappé som vanlig på en åpen trening, der fansen fikk se spillerne sine trene. Etter nyttårsaften er kalenderen veldig tett. Real Madrid spiller mot Betis søndag 4. januar, og deretter mot Atlético de Madrid i semifinalen i Supercupen i Saudi-Arabia. Hvis de vinner, kan de møte Barcelona søndag 11. januar, før de spiller åttedelsfinale i Copa del Rey den påfølgende onsdagen eller torsdagen.

Måneden fortsetter med ligakamper i helgene (Levante 17. januar og Villarreal 25. januar), sammenflettet med Champions League-kamper: Monaco 20. januar og Benfica 28. januar. En kamp hver tredje eller fjerde dag hele måneden.

Hvor lenge vil Kylian Mbappé være skadet for Real Madrid?

Hvor mange kamper vil Mbappé gå glipp av som følge av denne skaden? Det er fortsatt tidlig å si hvordan skaden vil utvikle seg, men Mbappé vil helt sikkert gå glipp av kampen mot Betis 4. januar... og kan gå glipp av den spanske supercupen. Ifølge AS har Mbappé vært skadet siden 7. desember i fjor, og hvis han ikke får hvile, kan det utvikle seg til å bli en alvorlig skade.

Andre kilder sier imidlertid at han trenger tre uker for å bli helt frisk, noe som betyr at han i verste fall kan gå glipp av mellom fem og seks kamper i januar.

Det kan avhenge av hvordan han blir frisk... og hvor mye han er villig til å risikere dersom han ønsker å spille mot Atleti og kanskje Barça denne måneden.

Mbappé avsluttet kalenderåret med å score 59 mål for Real Madrid, og tangerte dermed rekorden Cristiano Ronaldo satte i 2013, bare i sitt første hele år i klubben. Til tross for de dårlige resultatene som lag, har Mbappé briljert og vil fortsette å briljere i 2026, men senere enn forventet.