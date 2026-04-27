Kylian Mbappé skadet igjen: Kommer han til å spille for Real Madrid denne sesongen?

Real Madrid fikk et nytt tilbakeslag før sesongavslutningen, uten at noe står på spill ettersom Barcelona sannsynligvis vinner LaLiga denne uken eller den neste. I tillegg til de nylige skadene til Arda Guler og Eder Militao, har også den franske spissen Kylian Mbappé blitt skadet, med en skade i semitendinosus-muskelen i venstre bein, meldte klubben mandag, til tross for tidlige rapporter om at det var en muskulær overbelastning.

Det ble ikke oppgitt noen restitusjonstid, men dette kan trolig bety at Mbappé går glipp av neste søndags kamp mot Espanyol, samt den siste Clásico-kampen 10. mai i Barcelona, som kan bli kampen der Barcelona blir LaLiga-mestere.

Det forventes ikke å være en alvorlig skade som vil true Mbappés deltakelse i VM med Frankrike, så fansen vil ikke bli altfor overrasket om Mbappé velger å ikke forhaste et comeback med Real Madrid med mindre enn en måned igjen av turneringen (eller om han kommer tilbake i det hele tatt). Denne sesongen har han allerede vært gjennom karrierens lengste fravær, da han ble satt på sidelinjen i to måneder på grunn av en skade som angivelig ble feildiagnostisert av de nå sparkede Real Madrid-legene.

Mbappés posisjon som toppscorer i LaLiga, med 24 mål, er truet av Vedat Muriqi fra Mallorca, med 21 mål, og det kan være det eneste insentivet for Mbappé til å returnere til klubben sin før VM.