Kylian Mbappé uttaler seg om «diktator»-memet: Det viser «en mangel på politisk og menneskelig bevissthet hos folk

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For noen måneder siden begynte et meme å spre seg på sosiale medier, der den franske spilleren Kylian Mbappé ble fremstilt som en diktator ved hjelp av AI-genererte bilder. Memet ble laget mot slutten av Real Madrids forrige sesong, da klubben endte uten trofé, men med to sparkede trenere: først Xabi Alonso og deretter hans etterfølger Álvaro Arbeloa. Så startet VM, og Mbappés (påståtte) store innflytelse i begge lagene ga ham rollen som «diktator».

I et intervju med France Football (eierne av Ballon d’Or) tok Mbappé endelig opp temaet. Han sa: «Det er delvis morsomt, fordi man merker at det for noen bare er på spøk», men det er heller ikke hyggelig å bli sammenlignet med diktatorer som har forårsaket så mye skade gjennom historien, noe som viser «en mangel på politisk og menneskelig bevissthet hos folk».

Det er også en side som ikke er så morsom, fordi vi vet hvilken skade slike mennesker har forårsaket gjennom historien. Å bli sammenlignet med folk som myrder andre, eller som har gjort millioner og millioner av mennesker ulykkelige... Jeg tror ikke jeg noen gang har gjort noe slikt i hele mitt liv, så det er en blanding av ting», sa Mbappé.

«På den ene siden vet jeg at det gjøres på en lettsindig måte og ikke går så langt, men det viser noen ganger en mangel på politisk og menneskelig bevissthet hos folk». Selv om han sa at hans tidligere PSG-lagkamerat og landslagskamerat Ousmane Dembélé delte det «bare for moro skyld».