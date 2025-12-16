Kylian Mbappé vinner rettssak mot Paris Saint-Germain og får utbetalt 60 millioner euro

HQ

Kylian Mbappé har vunnet en stor rettssak mot sin tidligere klubb Paris Saint-Germain, som han hadde saksøkt på grunn av ubetalt lønn og diskriminering da han sa at han ikke ville fornye kontrakten sin, og i stedet ville gå til Real Madrid. En arbeidsrett i Paris har dømt PSG til å betale Kylian Mbappé 60 millioner euro i ubetalt lønn og bonuser.

Som tidligere kjent avviste imidlertid domstolen spillerens påstander om moralsk trakassering fra klubbens side. Det er en delvis seier, ettersom spilleren krevde totalt 263 millioner euro i erstatning for de andre kravene.

Summen på 60 millioner euro kommer fra ubetalt lønn og bonuser fra månedene april, mai og juni 2024, de siste månedene før kontrakten hans gikk ut og han begynte i Real Madrid, samt en etikkbonus og en signeringsbonus som han hadde krav på i henhold til ansettelseskontrakten.

Før denne dommen sa også den franske ligaen for profesjonell fotball (LFP) at klubben skulle betale disse summene til Mbappé, og selv om klubben hevdet at den franske fotballspilleren hadde gitt avkall på disse utbetalingene, ble det ikke funnet noen skriftlig avtale. Klubben krevde 240 millioner euro fra Mbappé, ettersom de hevdet at spilleren skjulte sine intensjoner om å ikke fornye kontrakten, og ble nektet en overgangssum verdt så mye fra andre klubber (han lot i stedet kontrakten utløpe og signerte med Real Madrid som en fri agent, i samsvar med Bosman-dommen som fylte 30 år i går).

Paris Saint-Germain retter seg etter avgjørelsen, men forbeholder seg retten til å anke

Mbappés advokater sa at "denne dommen bekrefter at inngåtte forpliktelser må overholdes. Den gjenoppretter en enkel sannhet: Selv i den profesjonelle fotballbransjen gjelder arbeidsretten for alle. Mbappé på sin side har respektert sine sportslige og kontraktsmessige forpliktelser i syv år, helt frem til den siste dagen."

Klubben svarte i en uttalelse og bekreftet at de vil rette seg etter dommen, samtidig som de forbeholder seg retten til å anke. "Paris Saint Germain har alltid handlet i god tro og med integritet, og vil fortsette å gjøre det. Klubben ser nå fremover, bygget på samhold og kollektiv suksess, og ønsker spilleren alt godt for resten av karrieren."