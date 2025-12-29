Kylian Mbappés lag Caen sliter i tredjedivisjon: Tidligere Arsenal- og Man City-spiller får ny trener

HQ

Stade Malherbe Caen, det franske fotballaget som eies av Kylian Mbappé, rykket skuffende ned fra Ligue 1 til Championnat National forrige sesong, og avsluttet dermed 41 år der de alltid har beveget seg mellom første- og andredivisjon. Og i tredjedivisjon går det ikke stort bedre, med en tiendeplass, kun fire seire på 15 kamper og bare én seier på de siste sju kampene.

De ble også eliminert i Coupe de France mot den lavere rangerte klubben Bayeux, noe som skapte raseri blant fansen. Som et resultat av dette har klubben fra Normandie bestemt seg for å sparke manager Maxime d'Ornano for andre halvdel av sesongen, og Gaël Clichy er ansatt. Det blir hans første store trenerrolle, etter å ha vært assistenttrener for Frankrike U21 og OL-laget som vant sølv i Paris 2024.

Clichy er bare 40 år gammel, og legger fotballen på hylla i 2023, etter å ha tilbrakt mesteparten av karrieren som venstreback i Premier League: ni år i Arsenal (vant Premier League i 2004) og seks år i Manchester City (vant Premier League i 2012 og 2014).