Kylo Rens musikk ble brukt i The Acolyte med vilje, men skaperen vil ikke fortelle noen hvorfor ennå

Hvis du har sett den siste episoden av Star Wars: The Acolyte og syntes at du kjente igjen noen av lydsporene og temaene som ble brukt i den, har du sannsynligvis rett, for det var Kylo Ren-temaet som dukket opp flere ganger i episoden. Men hvorfor? Var det en ren tilfeldighet, eller er det en dypere mening?

Ut fra et nylig intervju fra Inverse med skaperen Leslye Headland, virker det mer som om det førstnevnte er tilfelle, selv om Headland faktisk ikke vil forklare hvorfor det er tilfelle.

"Det er der med vilje, men jeg kan ikke fortelle deg hvorfor, og jeg kan ikke gå inn på hva det er. Men du skal få se."

Headland kommenterte også tempo- og temaskiftet i den siste episoden, og hvordan den tegner et bilde av hva som kommer til å skje i siste halvdel av sesongen.

"Det er mer action; det er flere lyssabler. Den har mye av det vi allerede har hatt, men hvis det er noe som er annerledes med andre halvdel av sesongen, så er det at den er mørkere. Den blir stadig mer emosjonell. Der vi måtte starte stort i første halvdel av denne sesongen for å bygge opp den verdenen igjen, som: "Her er vi. Her er en haug med nye mennesker. Det er ingen referanser til andre Star Wars-medier."

"Nå, i andre halvdel av sesongen, er alle brikkene på bordet. Nå kommer de til å begynne å gjøre trekk som kommer til å informere om et sluttspill, og jeg tror det alltid ender opp med å bli ganske emosjonelt på slutten av sesongen eller slutten av en hvilken som helst historie."

Hva tror du er i vente for de siste episodene av The Acolyte?