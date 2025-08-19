La Divina Commedia vist frem i mørk trailer

Blant de fremtredende trailerne som ble vist under Gamescom, vakte La Divina Commedia absolutt oppsikt. Mørk, stemningsfull og dramatisk - akkurat som man kunne forvente. Avsløringen viser et infernalsk landskap der hovedpersonen står ansikt til ansikt med et skjelettaktig beist som tilsynelatende er hentet rett fra Dante Alighieris tidløse verk.

La Divina Commedia bygger på arven fra Dantes klassiker, men forestiller seg den på nytt i en destillert, spillbar form. Spillerne vil utforske prosessuelt genererte områder, noe som lover en unik opplevelse hver gang de våger seg dypere inn i disse helvetesomgivelsene. Selv om det ennå ikke er annonsert noen lanseringsdato, og detaljene er knappe, er tonen umiskjennelig uhyggelig - det føles som Dantes Inferno 2.0, men mørkere, mer mystisk og enda mer truende.

For de som er ivrige etter å stige ned i dette marerittet, er spillet allerede tilgjengelig for ønskeliste på Steam. Inntil da - Oppgi alt håp, dere som går inn her.