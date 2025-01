La du merke til Switch 2-traileren som hyller Wii og de mange Nintendo-referansene i musikken?

HQ

Nintendo løftet endelig sløret for Switch 2 for bare en uke siden i dag, og la et midlertidig lokk på den siste månedens drypp av lekkasjer om sin nye maskinvaresatsing, konsollen som etterfølger den megasuksessfulle Nintendo Switch.

Traileren, som du kan se nedenfor i høyere kvalitet, fokuserte hovedsakelig på funksjonene til selve enheten, nesten alle av dem en utvikling eller forbedring av de som ble sett på Switch og med et par nye funksjoner (for eksempel Switch 2s mikrofon eller musefunksjonen til Joy-Con-kontrollerne).

Men som med Apple eller Xbox, med Nintendo er det alltid nysgjerrig å se på det audiovisuelle språket som brukes i fortellingen om en så viktig video for sin fremtidige produktstrategi, og selv om de ved denne anledningen ikke ser ut til å antyde hemmelige prosjekter, er detaljene direkte rettet mot hjertene til fansen.

Det første vi la merke til live på Gamereactor 16. januar, og som vi hoppet til som Leo DiCaprio i hans meme, var nikket til Wii Remote-avsløringsvideoen. Du er kanskje ikke født, men hvis du var en gamer og fulgte med på Nintendo-nyheter i 2005, husker du nok traileren til Tokyo Game Show som skulle revolusjonere bransjen. En merkelig, futuristisk kontroller, som minnet om en TV-fjernkontroll, dukket opp fra en tykk melkeaktig væske for å avsløre Nintendos innovative idé om bevegelseskontroll og separate hender. Konseptet ble omdøpt fra Nintendo Revolution til Wii, og resten er historie, men er du ikke kjent med den flytende visuelle effekten som dekket Wiimote og Nunchuk?

De som vet, vet, og ville sett referansen da de så den nye Joy-Con 2.0 ta form i Switch 2-traileren med sine blå og rosa fargede deler gjengitt som Terminator-leire. Og om Nintendo ikke ønsket å gjøre dette med vilje, vil vi gjerne tro at de gjorde det.

Men for nikk og referanser, de som ble fanget av den populære spanske pianisten Eleksy i følgende X-innlegg:

Selv om den er på spansk, er den lett å forstå. I den korte videoen analyserer musikeren og influenceren, som er høyt elsket av samfunnet for sine konserter og videospillhyllester, note for note partituret som spilles i Nintendo Switch 2-traileren, fra fraser hentet direkte fra spill som Super Mario Bros. (hovedtema, pause- eller soppmusikk), til en teknikk som du må se etter i alle Nintendo- og spesielt Zelda-videoer: å spille musikken baklengs.

Som Elesky med rette sier, "dette er ikke valgt ved en tilfeldighet", og i de tider med markedsføring og audiovisuell kommunikasjon som vi lever i, blir hver detalj studert maksimalt for å oppnå størst og best mulig innvirkning ... selv en stund etter den første publiseringen.

Hvilke nysgjerrige detaljer fant du i den første titt på Nintendo Switch 2?