LA Galaxy-stjernen Riqui Puig kommer ikke til å spille før i 2027 på grunn av sin pågående kneskade

Riqui Puig, 26 år gammel spansk midtbanespiller, et produkt av FC Barcelonas akademi som forlot klubben i 2022 for å bli med i LA Galaxy, har gjennomgått en operasjon og vil ikke lenger spille i år.

Puig pådro seg en avrivning av det fremre korsbåndet i venstre kne da han spilte i Western Conference-finalen mot Seattle Sounder 30. november 2024 (han spilte til og med 30 minutter mens han fortsatt var skadet). Han spilte ikke i 2025, og trengte ytterligere kirurgi, noe som betyr at han heller ikke kommer til å spille i 2026.

Klubben bekreftet i en uttalelse at "Puig forventes å bli helt frisk og være klar til å slutte seg til laget igjen til starten av MLS-sesongen 2027".

Puig ble en av MLS-lagets beste spillere, og til tross for sin skade hjalp han laget sitt til å nå Conference-finalen med en assist i den forrige kampen. Totalt hadde han 37 målgivende pasninger (17 mål, 20 assists) på 36 kamper i alle turneringer i løpet av 2024-sesongen. LA Galaxy vant senere MLS Cup i 2024, og ble det laget med flest seire i MLS (seks).

Når Riqui Puig kommer tilbake, får han dessverre bare en kortere MLS-sesong å spille: 2027-sesongen vil bestå av bare 14 kamper fordelt på ordinær sesong, sluttspill og MLS Cup mellom februar og mai 2027, ettersom den nordamerikanske fotballigaen vil ta i bruk en annen kalender, der sesongene starter på sensommeren og avsluttes sent på våren året etter, slik som i Europa.