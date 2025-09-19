La Lloronas hevn ryktes å begynne å filme neste måned

HQ

Conjuring-universet fortsetter å holde tittelen som Hollywoods mest hjemsøkte franchise. Og selv om sagaen om Ed og Lorraine Warren nådde sin konklusjon med Last Rites, er det ingen tegn til at kistelokket lukkes ennå. Ifølge den vanligvis pålitelige innsideren Daniel RPK er arbeidet allerede i gang med en oppfølger til The Curse of La Llorona - og denne er lovet å bli enda mørkere og mer skremmende.

Den første filmen var ikke akkurat en suksess for Conjuring-universet, men den mytiske "Weeping Woman" klarte likevel å dra inn over 120 millioner dollar på verdensbasis. Det er mer enn nok til å kalle det en kassasuksess og rettferdiggjøre en oppfølging. Filminnspillingen skal etter sigende begynne neste måned med James Wan tilbake som produsent. Denne gangen er regissørstolen okkupert av Santiago Menghini, mens manuset kommer fra Sean Tretta - neppe et kjent navn.

Prosjektets arbeidstittel er The Revenge of La Llorona, men om det vil være det offisielle navnet når skrekkfilmen endelig treffer kinoene, gjenstår å se. Hvis du har hatt glede av alle Conjuring spin-offs, kan denne være rett opp i ditt uhyggelige smug.