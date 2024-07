L.A. Noire-skapere jobber "utelukkende med prosjekter for Rockstar"

HQ

Bully, Manhunt, L.A. Noire. Det er en lang liste med titler som Rockstar sannsynligvis aldri vil gå tilbake til nå som de først og fremst er opptatt av megasuksessene Grand Theft Auto og Red Dead Redemption.

Men ifølge Video Games Deluxe, et studio som består av flere tidligere Team Bondi-utviklere, jobber det fortsatt med prosjekter for Rockstar. Opprinnelig pekte en rapport fra VGC mot at studioet skulle gi ut en ny tittel kalt Sowden House, som var en psykologisk thriller satt i 1940-tallets LA.

Etter en oppdatering fra Video Games Deluxe selv ser det imidlertid ut til at dette var mer en teknisk demo basert på en uutgitt sak i L.A. Noire, som kanskje aldri ser dagens lys.

"Vi jobber utelukkende med prosjekter for Rockstar. Vi bestilte musikk fra en lokal komponist, Freyja Garbett, til et VR-prosjekt som vi jobbet med for en del år siden da vi var mellom prosjekter", skrev studioet. <em>"Det er basert på et case fra LA Noire som ikke ble tatt med, men som var mer en teknisk demo enn noe annet. Vi aner ikke om dette noen gang vil se dagens lys, men vi bestemte oss for å fullføre bestillingen for å støtte en lokal komponist."