La oss feire jul til de søte tonene av Wii Party

HQ

Det er neppe det mest etterspurte tilskuddet, men faktum er at Wii Party hadde et ganske fengende lydspor i den litt heismusikkaktige kategorien som mange Wii-spill falt i. Og nå kan du lytte til det så mye du vil, i hvert fall hvis du abonnerer på Switch Online.

Nintendo har lagt til lydsporet, med alle de 76 sporene fordelt på to timer og seks minutter, i appen Nintendo Music.

Hvis du gikk glipp av Wii Party da det kom ut, ble det utgitt i 2010 som en slags alternativ Mario Party-tittel med Mii'er i hovedrollene. Det ble utviklet av NDcube (nå Nintendo Cube), som deretter overtok Mario Party-serien fra Hudson fra og med Mario Party 9.

Men nok prat, hvis du vil slappe av til tonene fra Wii Party i juleferien, kan du gjøre det fra og med nå.