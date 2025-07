La oss snakke om rusmidler i videospill (Vol. 1)

HQ

Kanskje jeg beveger meg inn på et for ømtålig tema, men sommeren nærmer seg, og jeg har lenge hatt lyst til å reflektere over hvordan spill, i likhet med enhver kunstform, er en mer eller mindre deformert refleksjon av det samfunnet de er født inn i. I dem får vi utløp for vår lengsel etter å flykte, følelser som kjærlighet, ensomhet, hat, begjær ... og gjennom historiene deres, og fremfor alt med spillmekanikken, kan vi oppleve situasjoner som ville være umulige (eller ikke tilrådelige) å reprodusere i den virkelige verden. Og her har jeg formulert en refleksjon over et høyst usannsynlig par: narkotika og videospill.

Nei, denne teksten er ikke en liste over spill der en rørlegger med bart spiser en mystisk sopp som gir ham superkrefter, men en trygg reise gjennom flere eksempler på spill som på en eller annen måte har introdusert narkotika som et tema i historien, som et interaktivt objekt eller som selve kjernen i spillets gameplay. Alle gir de et annet syn på denne praksisen, som i den virkelige verden oppleves på en helt annen måte enn i spill. Er det riktig å mytologisere forbruket? Er det bedre å unngå det? Eller er det kanskje bedre å integrere det som en funksjon av en større opplevelse og tilby spilleren nok verktøy til at han eller hun frivillig kan avstå fra denne funksjonen? Store spørsmål, ikke så enkle svar. Jeg er videospillspiller, men jeg er også forelder, og i denne artikkelen vil jeg reflektere over ulike måter å håndtere rusmidler i videospill på, og i samme slengen anbefale noen gode spill som kan være verdt din oppmerksomhet.

Super Mario og soppen: Avsløring av den eldste vandrehistorien innen videospill

Det er vanskelig å snakke om dataspill uten å gå på tå hev forbi deres mest gjenkjennelige figur, som i en periode også ble knyttet til narkotika for å hindre at barn ble hektet på skjermene. Vi må ca. 30 år tilbake i tid for å huske kampanjene fra foreldreforeningene som oppfordret til å holde dataspill og den lubne helten med den røde kappen borte fra barna. Forbruk av hallusinogene sopper? Ingenting kunne være lenger fra sannheten. Det var heller ikke en referanse til soppen og kakene som Alice, hovedpersonen i Alice in Wonderland, tok for å endre størrelse.

Soppen som ser ut som Amanita muscaria er bare et enkelt virkemiddel som Miyamoto-san den gang assosierte med fantasi- og eventyrverdener, ikke en referanse til en hallusinogen art i den virkelige verden. Mario spiser sopp, som de kunne ha vært epler, steiner eller andre gjenstander. Det er alt.

Beklager, mamma, men teorien din om en narkoman Super Mario i 1990 holder ikke vann.

Latterligheten i moderne Fallout og The Elder Scrolls: Alle fordeler, ingen konsekvenser.

Jeg må forklare overskriften fordi Fallout, som vi alle vet, er mye mer enn hva Bethesda har tilbudt oss siden Fallout 3. Selv om de samme stoffene i universet fortsatt tas i alle spillene (Buffout, Jet, Mentats, Psycho, X-Cell, etc.), var bruken av dem i Black Isle -spillene mye mer preget av risiko-belønning. For eksempel er avhengighet av Jet (et stoff som dramatisk forbedrer skaden din i kamp) nesten uhelbredelig i Fallout 2, men knapt nok et mildt irritasjonsmoment i Fallout 3 og Fallout 4, der det lett kan "kureres". Det er denne straffefriheten som gjør at narkotika i et spill går fra å være en siste utvei til å bli enda en forbruksvare.

Nyansen er at det å ta narkotika i Fallout -universet ofte er mer fordelaktig enn skadelig for karakteren, så budskapet kan være mer uklart der. Men vi vil jo heller ikke fortelle noen hvordan de skal leve i en kjernefysisk post-apokalypse, vil vi vel?

Når du må leve med ettervirkningene: We Happy Few og gråsonen

Det finnes mange dystopiske spill, men få som utforsker gråsonen rundt bruk av hallusinogener (frivillig eller tvangsmessig) på samme måte som Compulsion Games' dristige tittel We Happy Few. Narkotika er ikke lenger et sekundært konsept, men står i sentrum for spillets fortelling, der et stoff som heter Joy (et tilbakevendende navn på narkotika i spill, som vi skal se senere) holder deg i en tilstand av kunstig "glede" for å glemme tapet av barna dine i nazistenes hender under andre verdenskrig.

Settingen i We Happy Few, Wellington Wells, viser oss de to sidene av medaljen mellom de som velger å lure seg selv ved å ta Joy (selv om de egentlig ikke har noe valg), som bor i det fargerike Hamlyn Village -distriktet, og de utstøtte som velger å ikke glemme eller møte tapet sitt uten Joy i Garden District. Selv om det helt klart er to forskjellige kollektiver, utforsker spillet gråtonene mellom de to; de som først ble marginalisert og nå prøver å få Joy for enhver pris, og de som er fanget av den autoritære Hamlyn Village -regjeringen, og som mister sin egen identitet i prosessen når de underkaster seg stoffets dødelige autoritet.

Ja, We Happy Few er en merkelig tittel, og den er ikke perfekt, men den introduserer noen refleksjoner om hvordan forbruket dominerer den avhengiges tilværelse, og eksponerer det på en måte som bare er mulig gjennom dataspill.

Når spillsystemet menneskeliggjør det egentlige problemet: Håndtering av alkoholisme i Disco Elysium

Rollespill er en perfekt setting for å utforske konseptet med stoffer som endrer organismen på en eller annen måte. Mens vi før snakket om den "frydefulle" straffefriheten på Fallout, gjør vi det nå med utgangspunkt i en karakter hvis avhengighet både tilfører og trekker fra muligheter, og skaper en særegen fortelling. "Harry" Du Bois holder fra begynnelsen av en indre monolog som, mer enn en referanse til kriminalfilm noir, er en refleksjon av hans egen Delirium Tremens provosert av et liv med alkohol og narkotika.

Harrys Terrible Tie, en refleksjon av denne alkoholavhengigheten, er den som introduserer ham for tanker og paranoiaer som deformerer hans fysiske fremtoning, noe som naturligvis er en måte å vise oss hans sinns forfall på. Historien om hovedpersonen i Disco Elysium er historien om en mann som er ødelagt av sine utskeielser, og som søker et siste øyeblikk av forløsning, og bare av den grunn er den verdt å spille.

Det, og det er et av de beste cRPG-ene i nyere historie.

Dette har bare vært noen få eksempler på hvordan temaet narkotika og avhengighet blir behandlet i dataspill. Som du kan forestille deg, har vi utelatt mange andre eksempler som fortjener oppmerksomhet, og som vi vil publisere i en annen del. Hvis du mener det er en som bør inkluderes og som vi kanskje har gått glipp av, ikke nøl med å gi oss tittelen i kommentarfeltet.