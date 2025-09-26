LA Thieves forsterker Call of Duty League-listen med tidligere verdensmestere

HQ

Det virker nesten surrealistisk å se så mange av Atlanta Faze-spillerne på vei andre steder. Det tidligere sinnsykt dominerende laget hvis eneste fallgruve ikke var i stand til å vinne flere verdensmesterskap, deler seg nå opp, og etter at McArthur "Cellium" Jovel ble med Riyadh Falcons, nå har Tyler "aBeZy" Pharris også et nytt hjem.

aBeZy har offisielt sluttet seg til Los Angeles Thieves, med den hensikt å styrke teamet som har banket på døren for å bli flere verdensmestere også. Sammen med de tilbakevendende stjernene Thomas "Scrap" Ernst og Paco "HyDra" Rusiewiez, er aBeZy en av to nye tilskudd, med den andre som også er en tidligere verdensmester.

Kenneth "Kenny" Williams vender tilbake til Thieves, laget der han vant sitt første CDL-mesterskap, alt etter en periode med OpTic Texas hvor han også vant 2024-mesterskapet. Det er unødvendig å si at med disse signeringene ser 100 Thieves absolutt ut til å være en styrke å regne med på vei inn i 2026-sesongen.