LA Thieves har gitt ut sin daglige leder

Call of Duty League -laget Los Angeles Thieves har bestemt seg for å gjøre en ganske stor organisatorisk endring foran sesongen 2025. Etter signeringen av et såkalt "superteam" av stjernespillere, veteranspillere, har daglig leder Brandon "Novus" Hewitt nå forlatt troppen.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på X, der vi blir fortalt: "I dag @NovusBH og LA Thieves skiller veier. Det har vært en tur, og vi vil alltid sette pris på arbeidet som Brandon har lagt ned som daglig leder."

Det er uklart hva fremtiden vil bringe for Novus, men det vi vet, er at arbeidet hans i praksis var fullført for sesongen 2025, ettersom han klarte å sikre seg Daniel "Ghosty" Rothe, Dylan "Envoy" Hannon, Paco "HyDra" Rusiewiez og Thomas "Scrappy" Ernst til den kommende aksjonen, som vi fortsatt forventer vil starte i desember.