La Velada 5: amatørboksearrangementet mellom spanske og latinske streamere vender tilbake i 2025

Boksing er ikke spesielt populært i Spania ... bortsett fra én kveld i året, der millioner av mennesker samles for å se "La Velada del Año" (Fight Night of the Year), et årlig arrangement med spanske og latinske streamere, influencere og kjendiser som opptrer i amatørboksekamper. Arrangementet ble første gang arrangert i 2021, og hvert år har det vokst eksponentielt, med flere gjester og musikalske show, til - på en eller annen måte - vantro fra det profesjonelle boksemiljøet i Spania, ettersom denne suksessen ikke direkte har resultert i en økende interesse for profesjonell boksing.

Boksekortet for La Velada 5 ble kunngjort på mandag av streamer og vert Ibai Llanos. Det vil finne sted 26. juli på Cartuja stadion i Sevilla (det ble tidligere holdt på Bernabéu og Metropolitano stadioner i Madrid) med syv kamper, den viktigste mellom den spanske streameren The Grefg (27 år gammel 19M abonnenter på YouTube), mot den colombianske streameren WestCol (25 år gammel,1.3M abonnenter på YouTube) som hovedbegivenhet.

Dette er de syv boksekampene for La Velada 5 :



Pereira vs. Rivaldios



Perxitaa mot Gaspi



Abby mot Roro



Andoni mot Carlos Belcast



Alana mot Arigeli



ViruZz vs. Tomás Mazza



TheGrefg mot WestCOL



Billettpriser for La Velada 5

Billettene er ikke i salg ennå - de vil sannsynligvis bli lagt ut for salg i april-mai - og prisene vil være de samme som ved tidligere arrangementer (mellom 35 og 170 euro). Heller ikke musikalske opptredener er bekreftet, men vi kan forvente noen spesielle gjester (i fjor opptrådte populære artister som Bizarrap, Julieta Venegas, David Bisbal og til og med Will Smith).