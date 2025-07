La Velada 5 og Ibai Llanos knuser Twitch-rekorden som den mest sette strømmingen noensinne

HQ

Amatørboksearrangementet mellom spanske og latinamerikanske streamere og influencere, La Velada del Añoslo nok en gang seerrekorder på Twitch. Livestreamen nådde en topp på 9 334 179 seere på Ibai Llanos' personlige Twitch-kanal, noe som var en kraftig forbedring av fjorårets rekord på 3 846 256 seere på samme tid (via StreamsCharts).

Ibai slår en ny rekord for alle tiders toppseere hvert år med dette arrangementet, nå i sin femte utgave: Streameren som oppnådde den nest største seertoppen hele tiden er The Grefg på 2,470 millioner.

Arrangementet bidro også til at Twitch som helhet nådde 14 078 025 toppseere. Bare YouTube hadde større live-seertall 5. januar, dagen for ASEAN Championship 2024 (19,6 millioner seere).

Det gjennomsnittlige seertallet på arrangementet, som varte i nesten seks og en halv time, var 6 millioner seere. Selv om tallene ironisk nok gikk ned i de siste boksekampene (hovedbegivenheten, kampen mellom The Grefg og Westcol, var kveldens minst fulgte kamp), mangedoblet arrangementet med tre det høyeste antallet samtidige seere fra fjorårets utgave og sementerte Ibai som den mest fulgte Twitch-streameren, med 19,69 millioner følgere, og overgikk Ninja (19,14).

I gjennomsnitt 6 millioner mennesker, pluss 80,000 XNUMX som deltok på Estadio de la Cartuja i Sevilla for å være vitne til live kampene mellom populære streamere i det spanskspråklige samfunnet som Perxitaa vs. Gaspi, Abby vs. Roro, Viruzz vs. Tomás Maazza eller kroppsbyggerne Andoni Fitness vs. Carlos Belcast.