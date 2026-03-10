La Velada 6 er allerede utsolgt på Cartuja Stadium, og kan bli den lengste noensinne

HQ

La Velada del Año går inn i sin sjette utgave, og den er like populær som alltid, med boksestevnet utsolgt i løpet av noen timer. Cartuja-stadionet i Sevilla vil nok en gang være hjemsted for amatørboksestevnet som arrangeres av Ibai Llanos, og som strømmes over hele verden til millioner av seere i Spania og Latin-Amerika, med noen av de mest populære youtuberne og influencerne i den spansktalende verden, og til og med noen fra andre felt som musikk eller sportsjournalistikk.

Billettene til La Velada ble lagt ut for salg kl. 20:30 CET, 19:30 GMT på mandag, under livestreamen der alle kampene (flere enn noensinne, ti kamper) ble kunngjort. Med priser fra 50 til 150 euro, varte de bare i litt over tre timer: klokka 23:53 bekreftet den offisielle kontoen til arrangementet at stadion var utsolgt.

La Velada del Año 6: når er det og liste over kamper

Med ti kamper kan det være den lengste Velada noensinne (fjorårets utgave, som slo Twitch-rekord, hadde syv kamper)



Edu Aguirre mot Gastón Edul

Fabiana Sevillano mot La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Lit Killah mot Kidd Keo

Alondrissa mot Angie Velasco

Gero Arias vs. byViruZz

Rivers vs. Roro

Marta Díez vs. Tatiana Kaer

YosoyPlex vs. Fernanfloo

TheGrefg mot IlloJuan



Når det gjelder lengden, kan det avhenge av musikalske opptredener og det generelle tempoet på arrangementet, med hvor mye "filler" de legger inn, men i fjor varte strømmen i omtrent syv timer, med start klokken 20:00 CET. La Velada 6 starter også klokken 20:00 CET, 19:00 GMT lørdag 25. juli.

Musikkopptredener er selvfølgelig et av de viktigste trekkplastrene for mange som ser på disse arrangementene. Sendingen på mandag handlet om kampene, og ingen artister er bekreftet så langt, selv om ryktene sier at Lola Índigo og Aitana skal opptre under arrangementet.

Har du noen gang sett La Velada? Kommer du til å se på den 25. juli?