La Velada del Año 6: alle kamper kunngjort av Ibai Llanos, med The Grefg vs. IlloJuan som hovedattraksjon
Amatørboksearrangementet har allerede solgt de fleste billettene i Sevilla, 25. juli 2026.
Ibai Llanos har kunngjort kortet for La Velada del Año 6, det årlige amatørboksearrangementet med streamere og andre populære kjendiser i Spania og Latin-Amerika. For andre år på rad vil La Velada finne sted på Cartuja Stadium i Sevilla, som allerede har solgt de fleste billettene, og som allerede var utsolgt i fjor, der Ibai også slo historiske seerrekorder på Twitch.
La Velada er et amatørboksearrangement med streamere, selv om de noen ganger inviterer kjendiser fra andre felt (som i 2022, da den populære sangeren David Bustamante kjempet mot youtuberen Míster Jagger). I år vil overraskelseskampen stå mellom sportsjournalistene Edu Aguirre fra Spania og Gastón Edul fra Argentina, kjent for sin urokkelige støtte til henholdsvis fotballspillerne Cristiano Ronaldo og Leo Messi.
Arrangementet vil også inneholde en kamp mellom rapperne Lit Kallah fra Argentina og Kidd Keo fra Spania, eller en kamp mellom den meksikanske streameren Rivers og den spanske streameren Roro, som begge tidligere har vært med i fjorårets utgave. Hovedkampen blir mellom to populære spanske youtubere, The Grefg, som allerede kjempet i fjor og beseiret WestCol, og IlloJuan.
Her er hele kortet til La Velada del Año 6 :
Boksekamper i La Velada 6
- Edu Aguirre mot Gastón Edul
- Fabiana Sevillano mot La Parce
- Clersss mot Natalia MX
- Lit Killah mot Kidd Keo
- Alondrissa mot Angie Velasco
- Gero Arias vs. byViruZz
- Rivers vs. Roro
- Marta Díez vs. Tatiana Kaer
- YosoyPlex vs. Fernanfloo
- TheGrefg mot IlloJuan
La Velada 6 finner sted 25. juli, sendt live på Twitch, YouTube og andre plattformer. Vil du stille inn?