La Velada del Año 6: alle kamper kunngjort av Ibai Llanos, med The Grefg vs. IlloJuan som hovedattraksjon

Ibai Llanos har kunngjort kortet for La Velada del Año 6, det årlige amatørboksearrangementet med streamere og andre populære kjendiser i Spania og Latin-Amerika. For andre år på rad vil La Velada finne sted på Cartuja Stadium i Sevilla, som allerede har solgt de fleste billettene, og som allerede var utsolgt i fjor, der Ibai også slo historiske seerrekorder på Twitch.

La Velada er et amatørboksearrangement med streamere, selv om de noen ganger inviterer kjendiser fra andre felt (som i 2022, da den populære sangeren David Bustamante kjempet mot youtuberen Míster Jagger). I år vil overraskelseskampen stå mellom sportsjournalistene Edu Aguirre fra Spania og Gastón Edul fra Argentina, kjent for sin urokkelige støtte til henholdsvis fotballspillerne Cristiano Ronaldo og Leo Messi.

Arrangementet vil også inneholde en kamp mellom rapperne Lit Kallah fra Argentina og Kidd Keo fra Spania, eller en kamp mellom den meksikanske streameren Rivers og den spanske streameren Roro, som begge tidligere har vært med i fjorårets utgave. Hovedkampen blir mellom to populære spanske youtubere, The Grefg, som allerede kjempet i fjor og beseiret WestCol, og IlloJuan.

Her er hele kortet til La Velada del Año 6 :

Boksekamper i La Velada 6



Edu Aguirre mot Gastón Edul



Fabiana Sevillano mot La Parce



Clersss mot Natalia MX



Lit Killah mot Kidd Keo



Alondrissa mot Angie Velasco



Gero Arias vs. byViruZz



Rivers vs. Roro



Marta Díez vs. Tatiana Kaer



YosoyPlex vs. Fernanfloo



TheGrefg mot IlloJuan



La Velada 6 finner sted 25. juli, sendt live på Twitch, YouTube og andre plattformer. Vil du stille inn?