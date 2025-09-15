La Vuelta 2025 - resultater fra sammendraget: Vingegaard vinner "tidenes merkeligste Tour"

HQ

Jonas Vingegaard ble kåret til vinner av La Vuelta a España 2025, et ritt som for alltid vil bli husket for de pro-palestinske protestene som fant sted på nesten hver eneste etappe, mot Israel-Premier Tech-laget, som endte med å avlyse den siste etappen da tusenvis av demonstranter invaderte gatene i Madrid.

Alle rytterne fikk samme tid i sammendraget, som heldigvis allerede var avgjort fra dagen før, en stigning til La Bola del Mundo i fjellene i Madrid, der dansken tok sin tredje etappeseier og økte avstanden til portugiseren Joao Almeida fra UAE Team Emirates XRG til ett minutt og 16 sekunder.

Britiske Tom Pidcock fra Q36.5 Pro Cycling Team tok sin første pallplass noensinne, 3 minutter og 11 sekunder bak Vingegaard. Australske Jay Hindley fra Red Bull Borda-Hansgrohe var sjanseløs i sluttspurten og endte 30 sekunder bak Pidcock, mens amerikaneren Matthew Riccitello fra det omstridte Israel-Premier Tech-laget ble nummer fem.

På grunn av protestene ble rytterne raskt tatt inn i bilene sine, og det ble ikke holdt noen tradisjonell premieutdeling. Et improvisert podium ble laget med kjølebokser.

Jonas Vingegaard sa i et intervju at det hadde vært det merkeligste rittet i hans liv, men hadde forståelse for demonstrantene. "Folk gjør det av en grunn. Det er forferdelig det som skjer. Jeg tror kanskje de som protesterer vil ha en stemme, så kanskje mediene burde gi dem den stemmen. Kanskje det er derfor de gjør det", sier han til Sport TV2.

