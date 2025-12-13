La Vuelta 2026 blir "en av de tøffeste" i historien og den vanskeligste på ti år

HQ

Det er mindre enn én uke til La Vuelta a España avsløres i sin helhet: Den vil bli kunngjort på et arrangement i Monte Carlo 17. desember. Vi vet at rittet starter i Monaco og ender i Granada, men resten av ruten er et mysterium. Men ifølge kilder fra As vil La Vuelta 2026 bli en av de vanskeligste i historien, og helt sikkert "den mest krevende" de siste ti årene når det gjelder vanskelighetsgrad i fjellene.

Det 21 etapper lange rittet vil gå gjennom Monaco, Frankrike og muligens Andorra før det kommer til Spania, der det følger en rute i de sørlige og middelhavsregionene på halvøya. Det vil være mellom syv og ni toppavslutninger, med mer enn 4000 høydemeter. Avslutningen vil finne sted i Granada i stedet for den vanlige målgangen i Madrid, som samtidig skal være vertskap for Formel 1-grandprixet.

Det ble tidligere rapportert at rittet skulle avsluttes på Kanariøyene og inneholde en klatring til Teide-fjellet på Tenerife, men planene ble skrinlagt da de lokale myndighetene motsatte seg deltakelsen til det israelske laget... som ikke lenger har noen tilknytning til Israel ettersom det har skiftet navn og struktur, og har blitt omdøpt til NSN Cycling.

La Vuelta a España 2026 vil finne sted mellom 22. august og 13. september. Vil Primož Roglič oppfylle sin "besettelse" om å vinne fem Vueltaer?