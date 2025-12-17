La Vuelta a España 2026 avslører ruten, fra Monaco til Granada, som går gjennom fire land

HQ

La Vuelta a España har avslørt ruten for 2026, i et spesielt arrangement i Monaco, med tilstedeværelse av Prins Albert II, hvor den spanske Grand Tour vil starte 22. august neste år, og avsluttes 11. september 2026. Dette blir en svært internasjonal rute, ettersom den vil gå gjennom fire land (Monaco, Frankrike og Andorra) før den går gjennom Middelhavet.

La Vuelta 2026 har blitt beskrevet som et av de tøffeste rittene i La Vueltas historie, med mer enn 58 000 høydemeter. Totalt to tempoetapper, sju fjelletapper, fire mellomlange fjelletapper og åtte kuperte eller flate etapper. Som det tidligere har blitt lekket, avsluttes La Vuelta i Granada, og et av de vakreste historiske landemerkene i landet, Alhambra-palasset, blir endestasjonen.

La Vuelta-direktør Javier Guillén sa at denne utgaven vil ha et veldig middelhavspreg, og Monaco vil markere en prestisjefylt start med "historiske byer, fjelloverganger som er en del av vår historie og enestående stigninger". Puerto El Bartolo på etappe 6 i Castellón og Alto de Hazallanas i Sierra Nevada på etappe 20 blir to av de tøffeste. Arrangørene fremhever også en lengre tempoetappe enn vanlig, 32,5 km fra Puerto de Santa María til Jerez de la Frontera.

Granada blir den åttende byen der La Vuelta avsluttes, etter Madrid, Bilbao, San Sebastian, Miranda de Ebro, Salamanca, Jerez de la Frontera og Santiago de Compostela. De siste 40 årene har La Vueltaen blitt arrangert i Madrid hver gang, bortsett fra tre ganger der den har endt i Santiago.

