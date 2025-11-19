La Vuelta a España 2026 avsluttes i Granada i stedet for Madrid

HQ

La Vuelta a España 2026-rittet avsluttes ikke som vanlig i Madrid, men i stedet i Granada, den andalusiske byen som er kjent for det majestetiske Alhambra, et islamsk palass som ble bygd på 1200-tallet. Det er faktisk samtaler om å avslutte rittet i nærheten av monumentet, som er oppført på UNESCOs verdensarvliste, men det kan avhenge av kulturminne- og miljødepartementet, sier kilder til Granada Hoy, og legger til at det er usannsynlig.

Denne endringen er ikke kunngjort ennå, og ble først rapportert av Cadena Ser. Den fullstendige ruten vil bli kunngjort 17. desember. Opprinnelig var planen å avslutte rittet på Kanariøyene, men regjeringen på Gran Canaria avviste det, og motsatte seg deltakelsen til det israelske laget, tidligere kjent som Israel Premier-Tech, som forårsaket store protester i fjor, spesielt under den siste etappen i Madrid, som ble avlyst.

Det vi vet med sikkerhet er at rittet starter i Monaco 22. august og avsluttes 13. september. Granada vil ha minst to etapper: den nest siste etappen i fjellet og den siste etappen, som vanligvis er mye kortere og flatere, rundt i byens gater.

Den helgen er Madrid vertskap for Spanias nye Grand Prix i Formel 1, så de kunne ikke være vertskap for La Vuelta, og Kanariøyene takket nei. Granada dukket opp som et alternativ, og detaljene er i ferd med å bli ferdigstilt før kunngjøringen neste måned.