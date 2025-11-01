La Vuelta a España 2026 starter med tempoetappe i Monaco

HQ

La Vuelta a España 2026 får også en internasjonal start: Den første etappen blir en individuell tempoetappe i de svingete gatene i Monaco, kunngjorde organisasjonen denne uken. Etappen, som skal arrangeres 22. august, starter i Monte Carlo Casino og avsluttes på samme sted som Monacos Formel 1 Grand Prix, totalt 9,6 km.

Det blir ikke første gang Monaco er vertskap for en urban Grand Tour-etappe, ettersom Tour de France 2009 også startet i Monaco. Rytterne i 2026 vil også besøke Stade Louis II, Larvotto-stranden og Port Hercule.

Det blir første gang La Vueltaen besøker Monaco, residensen til toppsyklisten Tadej Pogacar, som har vunnet Tour de France fire ganger. Pogacar har imidlertid ikke deltatt i La Vuelta siden 2019, da han ble nummer tre sammenlagt og vant sin første Grand Tour-etappe.

La Vuelta har ikke bekreftet resten av Grand Tour-rittet (det vil bli kunngjort 17. desember på et pressearrangement i Monaco), men vi vet at den andre etappen også vil ha avgang fra Monaco. Neste sommer vil Tour de France også ha en internasjonal start, med de tre første etappene i Catalonia i Spania, med avgang fra Barcelona. Tour de France for kvinner vil også starte i Sveits.