La Vuelta a España fortsetter i dag med en kupert etappe, og Enric Mas i den røde trøyen

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La Vuelta a España 2026 gjenopptas i dag etter en hviledag på mandag, som falt sammen med bekreftelsen av den nye lederen Enric Mas, som arvet den røde trøyen på lørdag etter at Tadej Pogacar falt og trakk seg, men sikret seg den på søndag da han vant 9. etappe, klatringen til Alto de Aitana.

Nå starter den andre uken med 10. etappe tirsdag 1. september, en kupert etappe på 184,5 km mellom Alcaraz og Elche de la Sierra i Albacete, med tre stigninger på nivå 3 (Puerto del Peralejo, Puerto de Aýna, Puerto de Socovocos) og svært få flate strekninger: nesten 3 000 meter høydeforskjell.

Det blir en etappe hver dag frem til den andre og siste hviledagen neste mandag, med høydepunkter som 12. etappe på torsdag, en stigning til Calar Alto-observatoriet i Almería, og 14. etappe på lørdag, med en stigning til Sierra de la Pandera.

Vuelta a España 2026 – Samlet stilling før 10. etappe