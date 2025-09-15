La Vuelta-direktøren slår ned på demonstranter: "Ikke et eneste internasjonalt forbund har nedlagt veto mot Israel"

HQ

La Vuelta a España Vueltaen ble avsluttet søndag med protester mot Israel på daglig basis siden dag 5, lagtempoen, hvor hele Israel-Premier Tech-laget ble stanset da pro-palestinske demonstranter blokkerte veien. Høydepunktet skjedde i Madrid, da titusenvis av demonstranter blokkerte veien, og rittet måtte avbrytes 60 km før målstreken.

Javier Guillén, direktør for La Vuelta, var svært kritisk til demonstrantene på en pressekonferanse mandag, og forsvarte deres standpunkt om ikke å utvise Israel-Premier Tech. "Det er ikke et eneste internasjonalt forbund som har nedlagt veto mot israelske utøvere eller lag, og det er heller ikke noe land eller institusjon som har gjort det" sa han, og forklarte at de følger prinsippene til det internasjonale sykkelforbundet, UCI (via RTVE).

"Akkurat som vi respekterer retten til å demonstrere, ber vi om og krever at de som konkurrerer, jobber og deltar i konkurransen blir respektert", og legger til at syklistene alltid har bekreftet sitt ønske om å fortsette med rittet.

"Bildene taler for seg selv. Det som skjedde er uakseptabelt. Vi kan ikke trekke noe godt ut av det som skjedde i går, og jeg beklager dypt det bildet det ga. Jeg tror ikke det bør gjentas", uttalte han, og beklaget at "Vi kunne ha kombinert fredelige demonstrasjoner med idrettsutøvelse".

Samtidig viste Jonas Vingegaard, dansk syklist fra Team Visma, sin sympati for demonstrantene, til tross for at de forstyrret hans store dag. "De som protesterer har sine grunner. De er ute etter større synlighet, og det forstår jeg".