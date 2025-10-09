Labubu-bølgen kan endelig være i ferd med å forsvinne

HQ

Hvis du er interessert i mote eller samleobjekter, har du sannsynligvis hørt om Labubu. Det er til og med mulig at du ikke er interessert i noen av disse tingene, men likevel har kommet over dem. Så stor har deres gjennomslagskraft vært. Nå, etter måneder med utsolgt i løpet av sekunder, dukker Pop Marts Labubu-dukker endelig opp hos store forhandlere for en brøkdel av deres tidligere priser. Ifølge Forbes tyder denne plutselige tilgjengeligheten på at den en gang så febrilske etterspørselen etter disse sære, tannete plysjfigurene kan være i ferd med å forsvinne, selv om en annen Pop Mart-kreasjon, Hirono Living Wild Doll, begynner å stjele rampelyset takket være en nylig kjendisstøtte. Det som en gang var et symbol på knapphet og vanvidd, kan nå være i ferd med å bli et mer vanlig samleobjekt, noe som potensielt kan endre det trenddrevne leketøysmarkedet Pop Mart bidro til å utløse, og verdien av disse små skapningene. Hva synes du om dette? Er det på tide å selge?