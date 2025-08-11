Labubu-dukker til en verdi av 30 000 dollar stjålet

HQ

Minst fire personer brøt seg inn i en butikk i California og stjal Labubu-dukker til en anslått verdi av rundt 30 000 dollar. Labubus, hvis du ikke er klar over det (bra jobbet med å holde dem ute av syne så lenge), er den siste leketøysdillen som feier over verden.

Noen av de sjeldne dukkene går for hundrevis av dollar, noe som selvfølgelig betyr at innbruddstyver er åpne for å gå etter dem som en verdifull gjenstand. Som Sky News rapporterer, knuste tyvene kameraene i butikken før de gikk løs på Labubus, men ble likevel fanget opp av et skjult overvåkningskamera.

Myndighetene leter fortsatt etter tyvene og er på utkikk etter indikatorer på hvor de kan befinne seg. Så hvis du ser Labubus til en verdi av 30 000 dollar bli solgt på nettet, vet du at du bør unngå å klikke "kjøp".

Labubus er den siste dillen som vi sannsynligvis vil glemme om et år eller to, og er fortsatt på topp akkurat nå, men hvis du lurer på hva som gir disse små dukkene deres verdi. Vel, som med alt annet, er det mest jungeltelegrafen og hypen. Så med mindre du er en fan av stygge kaniner, kan det være best å forlate denne mani mens du kan.

Dette er en annonse: