Labubu-film angivelig under utvikling hos Sony

Hvis du har tilbrakt noe tid på nettet i år, har du sannsynligvis snublet over Labubu-dukker: i videoer, memes, eller stolt vist frem av samlere. Og som om det ikke var nok å se dem overalt, skal du nå vite at de enormt populære samleobjektene kanskje snart er på vei til det store lerretet.

Ifølge The Hollywood Reporter har Sony Pictures inngått en avtale om å utvikle en film basert på de tannete skapningene. Rapporten legger imidlertid til, "det er for tidlig å si om den potensielle filmen vil være live-action eller animert."

Labubus, som selges av China's Pop Mart, ble et globalt fenomen i år, og dukket opp i hendene på kjendiser som Blackpinks Lisa, og Sony har produsert filmer som KPop Demon Hunters, så det er rom for optimisme. Men hva synes du om konseptet?