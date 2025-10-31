Laced Records lanserer eksklusiv Breath of the Wild-vinylboks

HQ

Nintendo- og Zelda-fans, gjør dere klare. En ny og helt massiv boks med det komplette lydsporet fra The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommer til å slippes en gang neste år. Og vi snakker ikke om en "best of"-kompilasjon her - dette er alt, hele den musikalske reisen. Totalt vil fansen få åtte vinylplater fullpakket med 130 spor for å gjenoppleve hvert hjørne av Hyrule, alt presset på vakkert marmorerte gull- og blåplater.

Det blir imidlertid ikke billig, og hvis du planlegger å kjøpe hele boksen, vil det koste deg 200 dollar. Det lanseres imidlertid en litt billigere versjon - med to plater med utvalgte spor - som vil være mer skånsom mot lommeboken din - til "bare" 50 dollar. Begge utgavene er nå tilgjengelige for forhåndsbestilling direkte fra Nintendo.

Vil du legge denne til vinylsamlingen din?