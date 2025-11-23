Lady Dimitrescu-skuespillerinnen ønsker å komme tilbake som karakteren i fremtiden

HQ

Lady Dimitrescu er faktisk ikke så stor en spiller i Resident Evil Village, men den gigantiske damen klarte å fange hjertene til mange spillere da hun først trådte inn på scenen og grep oss etter halsen. Dessverre døde hun i løpet av hendelsene i Resident Evil Village.

Det kan imidlertid ikke bety at hun er borte for godt. I en samtale med TheGamer sa Maggie Robertson - skuespilleren som spilte Dimitrescu i Resident Evil Village - at hun ville være klar for en retur hvis det kom opp i Capcoms planer.

"Vil jeg gjerne komme tilbake til henne? Svaret på det kommer selvfølgelig alltid til å være ja," forteller hun meg. "Har jeg noen anelse om hva Capcoms planer for henne er? Nei, absolutt ikke. Jeg er bare en simpel skuespiller. Jeg finner det ut når du gjør det", sier hun.

Dimitrescu har allerede gjort et slags comeback, ettersom du kan sette Resident Evil Requiem-hovedpersonen Grace Ashcroft i Lady Dimitrescus antrekk hvis du kjøper Deluxe Edition av det kommende spillet. Det er tydelig at Capcom er klar over hennes popularitet, så hun kan være på kortene for en retur et sted på veien.