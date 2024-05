Lady Gaga åpner opp om å spille Harley Quinn i Joker: Folie à Deux

HQ

Joker ble raskt en hit da den hadde premiere i 2019, og i oktober i år, fem år senere, får den en oppfølger som har vekket både nysgjerrighet og uinteresse blant fansen. En ting som er sikkert, er at Joker: Folie à Deux ser ut til å bli en helt annen opplevelse enn forgjengeren. I den nye filmen ser vi Lady Gaga i rollen som Harley Quinn, og da hun snakket med Access Hollywood åpnet hun opp om rollen som Jokerens andre halvdel.

"Lee er veldig spesiell for meg. Hun er en veldig sårbar og søt person. Min versjon av Harley er min, og den er veldig autentisk for denne filmen og disse karakterene. Jeg vil ikke røpe noe fra filmen. Jeg tror det er noe du virkelig må oppleve på kino. Denne filmen har musikk, den har dans, den har fantastiske skuespillere. Jeg elsker å jobbe med Joaquin [Phoenix]. Jeg elsker å jobbe med Todd [Phillips]. Det jeg vil si er at jeg aldri har gjort noe som jeg har gjort i denne filmen før, så alt kommer til å bli helt nytt og veldig morsomt."