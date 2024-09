Lady Gaga har et nytt album på vei

Rapporter tyder på at en ny singel er på vei fra popikonet Lady Gaga så snart som neste måned, som vil fungere som innvarsling av hennes syvende album, som er planlagt å komme i februar 2025.

Det begynner allerede å bli mye omtale på nettet rundt markedsføringskampanjen for utgivelsen, som har fått tittelen LG7, og Gaga er et spesielt hett prospekt for øyeblikket på grunn av at denne oppbyggingen kommer på samme tidspunkt som Joker: Folie à Deux forbereder seg på sin offentlige utgivelse.

Gaga fortalte Vogue: "Det er mye smerte forbundet med dette eventyret, og når jeg begynner å utforske den smerten, kan det få frem en annen side av kunstnerskapet mitt.

"Når jeg er her i studioet, er jeg avslappet og i stand til å møte demonene mine, og det som er bemerkelsesverdig er - det er musikken. Jeg er i stand til å høre den tilbake."

Lady Gaga spiller en av hovedrollene i Joker: Folie à Deux som Harley Quinn sammen med Joaquin Phoenix' Oscar-vinnende Joker. Filmen kommer på kino i oktober (takk, Pitchfork).

