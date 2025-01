Lady Gaga kommenterer fiaskoen på Joker: Folie à Deux

HQ

Det er likevel ganske interessant hvordan en film kan gå fra å være en av årets mest etterlengtede til å bli den mest avskydde, og det var akkurat det som skjedde med Joker: Folie à Deux. En kostbar flopp som ble avvist av både kritikere og kinogjengere, og noe som tilsynelatende få av de involverte ønsker å snakke om i ettertid.

Men i et intervju medElle ble Lady Gaga spurt om sine tanker rundt filmens skjebne, den harde kritikken som Joker: Folie à Deux fikk og det dårlige billettsalget. Og til slutt er svaret ganske fornuftig, og hun sa at noen ganger må man akseptere at ting ikke klikker med publikum. Hun sa :

"Noen ganger er det bare ting folk ikke liker. Så enkelt er det. Og jeg tror at for å være artist må du være villig til å akseptere at folk noen ganger ikke liker det. Og så må man fortsette selv om noe ikke treffer på den måten man hadde tenkt."

Gaga la også til at det til tider kan være vanskelig å takle fiaskoer, men at det er en del av det å være artist som man rett og slett må lære seg å akseptere og leve med.

Hva synes du om Joker: Folie à Deux, er filmen så råtten som mange hevder?