Lady Gaga kommenterer Joker: Folie à Deuxs Razzies-prisutdeling

Selv om den ikke var den største vinneren på den 45. årlige Razzies-utdelingen (den æren gikk til Madame Web), hadde Joker: Folie à Deux en stor prisutdeling med to trofeer, og filmen ble ansett som årets Worst Prequel, Remake, Rip-off or Sequel og filmen med Worst Screen Combo for paret Joaquin Phoenix og Lady Gaga som henholdsvis Arthur Fleck og Harley Quinn. Denne suksessen og berømmelsen, eller rettere sagt fiaskoen og beryktelsen, har naturligvis ført til at Lady Gaga i det siste har kommentert filmen og dens Razzie-kreditter.

Under musikeren/skuespillerinnens åpningsmonolog på Saturday Night Live uttalte hun følgende :

"Uansett, jeg er skuespiller nå. Og jeg har vært veldig nøye med å velge filmer som kan vise frem mitt håndverk som en seriøs skuespiller, filmer som Joker 2. Folk syntes tydeligvis at den var fantastisk. Joaquin og jeg ble til og med nominert til en Razzie, som er en pris for årets dårligste filmer. Så vi vant... for verste filmduo. Men de spøker. Jeg elsker å vinne ting! Og min Razzie bringer meg ett skritt nærmere en EGORT. Det er som en EGOT, men det er sårende."

Det er verdt å si at mens Lady Gaga var en viktig del av floppen Joker: Folie à Deux, en rolle som vi nevnte i vår anmeldelse var et av de få forsøkene på å redde den, er hun også Oscar-vinner for sangen sin i A Star is Born, en film hun også ble nominert til Best Performance by an Actress in a Leading Role for.

Hva synes du om Lady Gaga som skuespiller?