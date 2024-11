Lady Gaga rapporteres å ha sluttet seg til Wednesday: Sesong 2 rollebesetningen

HQ

Uansett om du er en fan av hennes skuespillerroller eller ikke, har Lady Gaga blitt ganske godt kjent i filmbransjen i det siste. Etter å ha vunnet en Oscar for sangen sin i A Star is Born, fortsatte popstjernen å dukke opp i House of Gucci og til og med Joker: Folie a Deux i oktober i år. Det ser ut til at hennes neste rolle blir litt annerledes, ettersom hun skal prøve seg på TV.

Entertainment Weekly rapporterer at Lady Gaga har sluttet seg til rollebesetningen i Wednesday: Sesong 2, i en ukjent rolle. Siden serien for tiden er i produksjon, legger rapporten til at Lady Gaga for tiden er i Europa for å filme scenene sine også.

Wednesday er for tiden den mest sette engelske serien gjennom tidene på Netflix, så det er ikke som om serien trenger mer stjernekraft for å sikre at fansen kommer tilbake. Ettersom vi ennå ikke vet når den andre sesongen vil ha premiere, kan det også ta en stund før vi offisielt får høre om Lady Gagas rolle i Tim Burton-prosjektet.