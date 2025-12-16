Lær å spille Magic: The Gathering med Avatar: The Last Airbender-settet

HQ

Vann. Jord. Ild. Luft. For lenge siden levde de fire nasjonene sammen i harmoni, men alt forandret seg da Ildnasjonen angrep. Bare Avataren, mesteren over de fire elementene, kunne stoppe dem, men da verden trengte ham som mest, forsvant han ...

Med dette sitatet, hentet fra åpningssekvensen i den animerte serien Avatar: The Last Airbender, får vi ikke bare en idé om universet som Katara, Sokka, Aang, Zuko, Toph, Azula og de andre lever i. Det gjenspeiler også en ganske åpenbar likhet med fargehjulet på Magic: The Gathering. Det ga derfor perfekt mening at Wizards of the Coast ville tilby en stor samling Avatar: The Last Airbender-kort for å avslutte 2025, 20-årsjubileet for den opprinnelige TV-premieren.

Men Avatar: The Last Airbender er underholdning på tvers av generasjoner; en perfekt mulighet til å oppmuntre nye spillere til å oppleve Magic: The Gathering på den måten de ønsker. Spille med venner, bygge en Commander-kortstokk, eller rett og slett begynne å samle på og fullføre hele settet (noe som ikke er noen lett oppgave, tro meg).

Den beste måten å dykke inn i Magic: The Gathering på er å forstå hvordan Magic: The Gathering fungerer, og det er derfor startpunktet vil være Starter Box, som ikke bare inneholder en oppdatert regelreferanse, men også to kortstokker: En av Aang (hvit) og en av Zuko (rød). Hver av dem er basert på en farge på hjulet, og har forskjellig spillestil, samt spesielle regler avhengig av kontrollelementet.

I Magic: The Gathering består hvert kort av flere viktige deler som definerer dets funksjon i spillet. Øverst står navnet, og til høyre står manakostnaden, som angir hvor mye mana du må betale for å spille det. Mana er den grunnleggende ressursen i spillet: den magiske energien som spillerne bruker til å kaste trolldom og aktivere evner. Mana hentes først og fremst fra landområder og finnes i forskjellige farger, som hver er forbundet med ulike spillestiler og filosofier.

Under navnet og landkostnaden (et annet navn for mana) står korttypen (skapning, øyeblikkelig, magi, land osv.) og i noen tilfeller undertyper. I midten av kortet står regelteksten, som forklarer kortets evner og effekter, samt den valgfrie settingteksten, som gir et narrativt preg. Vesenskortene inneholder også styrke og seighet. Til slutt, nederst, står sjeldenhet, kunstner og samlingsnummer.

Tilbake til startboksen, du trenger en venn for å ha glede av den, og hver spiller velger en ferdiglaget kortpakke for å lære å spille, og tar hurtigstartguiden fra kortstokkens hovedperson for å følge med. Dette blir det første spillet på Magic: The Gathering, så det er fullt skriptet, men ved slutten av det vil du ha en veldig god ide om hvordan i det minste begge kortstokker fungerer, hvor og når du skal bruke staver, øyeblikkelige trylleformler.

Aang fokuserer på bruk og kombinasjon av trylleformularer og skapninger, forbedring og forbedring av dem for å "bryte gjennom" motstanderens forsvar. Zuko og den røde kortstokken hans er avhengige av fart for å bevæpne seg og slå hardt med alt i rask rekkefølge, slik at motstanderen hele tiden blir utslitt. Firebending gir ekstra rød mana hver gang skapningen angriper, så du kan til og med slå med tanken på å ofre den skapningen hvis det gir deg nok ressurser til å få en bedre skapning ned på spillematten, eller kanskje en trylleformel som ødelegger fiendens skapninger eller fortryllelser. Faktisk vil du nesten alltid legge merke til at fargene spiller på samme måte i alle MTG-settene, bortsett fra de spesielle særegenhetene i hvert sett.

Standardiserte kortstokker er selvfølgelig bare en start, og etter et par spill vil du oppdage at du må åpne noen spill- og samlerboosterpakker hvis du vil ha de beste kortene for å styrke kortstokken din. Samlerboostere kommer kun på engelsk, og inneholder kort av sjelden eller mytisk karakter. Kortene har også ofte spesielle mønstre eller design som gjør dem enda mindre vanlige og (nå forstår du mye av den nåværende TGC-boomen) mye mer verdifulle på detaljmarkedet.

I tillegg til startboksen og et par Collector Boosters, sendte Wizards of the Coast oss en presentasjonsbooster for settet, en eske som inneholder en Spindown-terning (en spesialdesignet d20 med settets emblem, i dette tilfellet bildet av Aangs hode) og seks spillboosterpakker som du skal kunne bygge en presentasjonsstokk med. Presentasjonsbrikker brukes på lanseringsarrangementer i butikkene i en slags spesialturnering, og vi skal ikke gå for mye inn på det akkurat nå. Den beste måten å lære å bruke dem på er å delta på et av disse arrangementene i fremtidige samlinger og åpne boosterpakkene på stedet og snakke med andre spillere om den beste strategien.

Jeg har spilt Magic: The Gathering i over 20 år. Jeg har sett spillets historie endre seg, opplevelsen utvides og vris, noen ganger til det bedre og noen ganger mindre heldig. Men jeg synes de i nyere tid ser ut til å ha funnet en balanse mellom den konsekvente utgivelsen av nye sett og samlinger, som vil appellere til et bredere og bredere spekter av mennesker (enten de har spilt før eller ikke), og måten de løfter hvert spill til et konkurransedyktig nivå, enten det er vennlig eller profesjonelt. MTG x Avatar: The Last Airbender er en flott måte for barn som ble introdusert for dette animerte magiske universet, å komme tilbake til en langvarig og stadig foranderlig hobby, der det alltid er plass til en spiller til ved bordet.