Lær mer om den vinterlige Glacier-oververdenen i Dungeons of Hinterberg

Dungeons of Hinterberg ble annonsert under Xbox Games Showcase i juni og fikk mye oppmerksomhet for sine Østerrike-inspirerte miljøer som spenner over fire ulike biomer. Ett av dem er basert på Alpene og heter Glacier overworld, og det er denne som står i fokus i en ny video fra utvikleren Microbird Games.

I stedet for en typisk skiferie får du et eventyr med monstre å drepe, hemmeligheter, gåter og - viktigst av alt - bytte, samtidig som du blir kjent med andre NPC-er. Hvis du vil vite mer om Dungeons of Hinterberg, og spesielt Glacier Overworld, kan du se den nye videoen nedenfor.

Dungeons of Hinterberg lanserer i 2024 til PC og Xbox Series S/X. Det er også inkludert i Game Pass fra dag 1.