Lær mer om hvordan Wolverines kostyme fra Deadpool & Wolverine ble laget i dette klippet fra Tested

HQ

Adam Savage er et navn de fleste kjenner til nå, som den ene halvdelen av den dynamiske duoen fra Mythbusters. Etter at serien tok slutt, har han begitt seg ut på spennende og nerdete eventyr via YouTube-kanalen Tested.

Denne gangen besøker han effektteamet hos FBFX i London, hvor han tar en nærmere titt på Wolverines kostyme fra Deadpool & Wolverine, en av årets største filmer. Og det er selvfølgelig vanskelig å ikke bli imponert over det utrolige håndverket som ligger bak.

Sjekk ut klippet nedenfor.