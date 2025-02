Lær mer om verdenen på Avowed og Pillars of Eternity i Obsidians nye serie med historievideoer

HQ

Hvis du er en RPG-fan, kommer februar definitivt til å bli en interessant måned for deg. Ikke bare fordi du kanskje er en del av den millionen spillere som allerede lever sitt eventyr som Henry of Skalice i Kingdom Come: Deliverance II, men om bare et par uker vil du kunne starte din reise gjennom de levende landene i Avowed, den nye utgivelsen fra Obsidian Entertaiment. Dette action-RPG-eventyrspillet lar deg veksle mellom første- og tredjeperson, og utspiller seg i samme verden som Pillars of Eternity-serien, om enn på et mye tidligere tidspunkt i historien.

Men kanskje kan det være litt forvirrende å hoppe inn i dette universet og bli overveldet av mye informasjon om steder, raser, riker og guder, og derfor har Xbox tenkt på alt og har begynt å gi ut en serie på fem videoer for å introdusere oss til alle aspekter av Avoweds historie for å få oss komfortabelt i gang i spillet.

Det er selvfølgelig ikke en forutsetning (og heller ikke å ha spilt Pillars of Eternity på forhånd), men jeg er sikker på at etter å ha sett dem vil du være i stand til å se alt fra et bedre perspektiv. De tre første videoene er allerede utgitt, som Aaron Greenberg bemerket på sine sosiale medier.

Skal du prøve Avowed ved lanseringen 18. februar? Husk at du kan glede deg over det på PC, Xbox Series og også på Game Pass fra dag én.