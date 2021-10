Lær om Call of Duty: Vanguards offisielle TV-partner TCL og vinn en TV!

TCL har inngått samarbeid med Activision Blizzard for å ha deres C82-serie som offisiell TV for Call of Duty: Vanguard. Vi var nysgjerrige på TVen og tok en nærmere titt, og når Call of Duty: Vanguard lanseres 5. november kommer vi tilbake med en annen video der vi prøver kombinasjonen av TCL C825 og Call of Duty: Vanguard, både på PC og de nye konsollene.

Og du kan vinne din helt egen TCL C825 ved å delta i konkurransen nedenfor!

Men først, en titt på selve TVen:

TCL C82-serien kombinerer Direct Mini LED-bakgrunssbelysning, Quantum Dot, 4K HDR Premium og 100Hz Motion Clarity Pro for den beste 4K HDR-ytelsen.

Den har også et svært avansert Smart TV-system med Android TV med innebygd Google Assistant. Den har også praktisk stemmekontroll og en oppslukende Dolby Atmos-lydopplevelse takket være det integrerte ONKYO 2.1-lydsystemet. Mini LED-teknologi gjør den til en av de tynneste Direct LED-TVene i verden.

Det eneste du trenger å gjøre for sjansen til å vinne denne skjønnheten fra TCL, er først å gå ned til avstemningen nederst i saken, la stemmen din bli hørt, og deretter utdype i kommentarfeltet.

Vinneren vår blir annonsert 20. november, men vi kommer også snart tilbake med vår andre video hvor vi prøver ut Call of Duty: Vanguard på C825. Vi må også understreke at vinneren vil motta selve enheten som blir pakket ut i videoen - ikke bekymre deg, vi har tatt godt vare på den. Ta det som en kvalitetssikring.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.