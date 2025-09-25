Lag din helt egen ninja Xbox-kontroller

HQ

Som vi alle vet, er det ingen mangel på stilige Xbox-kontrollere i et bredt spekter av farger og temaer. Men hvis du mot formodning likevel ikke finner en du liker, finnes Xbox Design Lab, som lar deg bygge din egen kontroller.

Kombinasjonsmulighetene er nesten uendelige, og nye temaer lanseres kontinuerlig. Nylig ble muligheten til å bygge The Witcher-kontrollere lansert, og nå har Microsoft kunngjort at Ninja Gaiden 4 står for tur for de som vil ha litt ninja-stil på Xbox-kontrolleren sin. De skriver :

"Disse designene har noe for både veteraner og nykommere, med både Ryu Hayabusas legendariske Red Dragon Katana og den nye hovedpersonen Yakumos katana med blått håndtak. I det mangainspirerte toppetuiet finner du også Yakumos slående Oni-maske.

Når du hakker og hugger deg gjennom fiender, tilbyr den trådløse Xbox-kontrolleren på Xbox Design Lab endeløse tilpasningsmuligheter for å hjelpe deg med å spille på din måte. Velg mellom en rekke ulike knappestiler som er tilpasset ditt valgte Ninja Gaiden 4 -fargeskjema, som perfekt fremhever de røde og blå teksturerte sidegrepene."

Gå til denne lenken for å lage din egen Ninja Gaiden 4 -kontroller, tilgjengelig i både standard- og Elite-versjoner, i forkant av spillets utgivelse 21. oktober.