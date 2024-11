Lag dobbelt så mye mat med halve innsatsen med Ninjas Double Stack 2 XL

HQ

Frityrsteking er uten tvil den største og hotteste trenden i matbransjen, og det føles som om alle og enhver har en frityrgryte av et eller annet slag på kjøkkenet. Men hvilken passer for deg? Det er det eldgamle spørsmålet, et spørsmål som vi forhåpentligvis delvis kan besvare gjennom vår pågående videoserie Quick Look.

I den siste episoden av serien har vår egen Magnus lagt hendene på Ninja Double Stack 2 XL, som er en større frityrgrytemodell med to skuffer, slik at du kan tilberede dobbelt så mye mat i en like stor pakke. Den kommer også med seks funksjoner som kan tilpasses, og det hevdes at den har nok plass til å tilberede et måltid til åtte personer samtidig.

Hvis du vil vite mer om Ninja Double Stack 2 XL, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor.