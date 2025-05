Lag en gård med fantasivesener i et nytt inaktivitetsspill Whimside

Det er ikke første gang vi presenterer et av de beste konseptene vi har kommet over siden fjernarbeid: Idle-spill, eller spill som kjører nederst på dataskjermen i bakgrunnen. De tilbyr en måte å ha det gøy på uten å miste fokus på hovedoppgaven din, eller mens du bare surfer på Internett.

For en tid siden viste vi deg en tittel i denne stilen som heter Rusty's Retirement, og nå gir vi deg et annet forslag som er mindre fokusert på å bygge og mer på konseptet med oppdrett og skapningsfangst. Den heter Whimside, og den har nettopp åpnet Steam-siden sin og publisert en trailer, som du finner på slutten av denne artikkelen.

Whimside er utviklet av Toadzillart og tilbyr et spill med å samle skapninger (kalt Whimlings) for å oppdra dem på en avslappet måte på en gård og se dem vokse, trives og føde helt nye skapninger, samt dekorere stedet og dets habitater etter eget ønske.

Det er for øyeblikket ingen utgivelsesdato for Whimside, men utgiveren Future Friends Games sier at det vil bli utgitt sommeren 2025.